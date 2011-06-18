Нужно сделать прогр. обеспечение для МЛМ компании

$3000
Прикладное ПОЗакрыт5 заявок290 просмотров
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Нужно сделать разработку программинга для компании сетевого маркетинга

Точнее:

1. рабочие кабинеты для партнеров (похожего плана http://cabinet.demo.itrf.ru/member/page.aspx),

2. столы где они будут расположены.

Столы должны заполняться, делиться автоматически. Будет система прыжков -перепрыгнуть с нижнего уровня на верхний и т.д.

Столов будет 2. Промежуточный, состоящий из тринарной матрицы (9ячеек внизу-3по средине-1верх), и основной стол (обычный 8-4-2-1)

Выплаты вознаграждения будут после выхода из 1го стола и выплаты после выхода из основного.

3. внедрить авто оплату по вебмани, алертпей, и т.д.

Товар будет виртуальный - сайты на моем поддомене.У человека должен быть выбор дизайна сайта, примерно похожего плана http://fevralev.blagaforever.ru/ , простенькие. С конструктором внутри.

Должно быть по неск видов выбора дизайна на разные темы (бизнес, здоровье и т.д.). Дизайнами займусь я, но простой конструктор туда нужно поставить. Это будет сайт-блог.

4. И еще - у админа должен быть свой кабинет где можно просматривать всех и вся, регистрации (активные и неоплаченные), все данные людей, зарегистрировавшихся, нижние линии, верхние, ну вобщем-все.

Дизайном кабинета сам займусь, а главная и внутренняя страница сайта уже сверстана так же.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ! Проектом должен заниматься тот программист, который уже имел дело в создании и разработке подобных проектов. Здесь много нюансов и нужен человек, кот все это уже знает и делал (нужно указать в личку какой именно проект). Только таких и буду рассматривать!!!

12 лет назад
brilliants
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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