Нужно сделать прогр. обеспечение для МЛМ компании

Нужно сделать документ, чтобы можно было галочками выбираться все, как в примере.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать разработку программинга для компании сетевого маркетинга
Точнее:
1. рабочие кабинеты для партнеров (похожего плана http://cabinet.demo.itrf.ru/member/page.aspx),
2. столы где они будут расположены.
Столы должны заполняться, делиться автоматически. Будет система прыжков -перепрыгнуть с нижнего уровня на верхний и т.д.
Столов будет 2. Промежуточный, состоящий из тринарной матрицы (9ячеек внизу-3по средине-1верх), и основной стол (обычный 8-4-2-1)
Выплаты вознаграждения будут после выхода из 1го стола и выплаты после выхода из основного.
3. внедрить авто оплату по вебмани, алертпей, и т.д.
Товар будет виртуальный - сайты на моем поддомене.У человека должен быть выбор дизайна сайта, примерно похожего плана http://fevralev.blagaforever.ru/ , простенькие. С конструктором внутри.
Должно быть по неск видов выбора дизайна на разные темы (бизнес, здоровье и т.д.). Дизайнами займусь я, но простой конструктор туда нужно поставить. Это будет сайт-блог.
4. И еще - у админа должен быть свой кабинет где можно просматривать всех и вся, регистрации (активные и неоплаченные), все данные людей, зарегистрировавшихся, нижние линии, верхние, ну вобщем-все.
Дизайном кабинета сам займусь, а главная и внутренняя страница сайта уже сверстана так же.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ! Проектом должен заниматься тот программист, который уже имел дело в создании и разработке подобных проектов. Здесь много нюансов и нужен человек, кот все это уже знает и делал (нужно указать в личку какой именно проект). Только таких и буду рассматривать!!!
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