Автоматизация

Привет, нужна прога парсинка и сохранения картинок в проге поле в него я вбиваю слово ля поиска также настройки какого расширения фото искать и сохранять например Поле для поиска (вбиваю слово) Висота картинки От 200 До 800 ширина картинки От 100 До ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно программа для выполнение следующих задачи:
1. Авто-вход на сайт по имени и паролю с списка.
2. После просмотра рекламного сайта, нужно оценить его. (Оценка по 5-и бальной шкале.)
3. По завершений 100 просмотр, переходить к следующим аккаунт и повторить пункт 1 и 2.
Дополнительное информации, в приложенном файле.
- Похожие заказы
- $25Прикладное ПО3 исполнителяЗакрыт12 лет назад
- $200
Полный учет дел. ввод/вывод разных типов баз даных работа с персоналом. Подробнее в ТЗЗавершен12 лет назад
- $100
Необходимо разработать интерпретатор (учебный) несуществующего простого языка программирования. То есть нужно придумать язык и разработать под него интерпретатор. Сразу напишу, что жестких требований ни к языку, ни к интерпретатору нет, поэтому я описываю базовые требования, ...Закрыт12 лет назад
- $100
Необходимо переписать код с C# на Delphi XE (так что возможно использование дженериков которыми нашпигован исходный код).Закрыт12 лет назад
- $3000
Нужно сделать разработку программинга для компании сетевого маркетинга Точнее: 1. рабочие кабинеты для партнеров (похожего плана http://cabinet.demo.itrf.ru/member/page.aspx), 2. столы где они будут расположены. Столы должны заполняться, делиться автоматически. Будет система прыжков -перепрыгнуть с нижнего уровня на ...Закрыт12 лет назад
Нужно сделать документ, чтобы можно было галочками выбираться все, как в примере.Закрыт12 лет назад
Есть математическая модель с описанием и примером, нужно реализовать на с++, можно в консольном приложении....Закрыт12 лет назад
- $100
Настройка обмена БП2.0 и УТ11Прикладное ПО9 заявокЗакрыт12 лет назад
Intway Life Kit - Программа для программирования прибора электромагнитной, волновой и антипаразитарной терапии для работы используется net.framework 2.0 программа работает через получение кода активации от суппорта. всё работает, но суппорт работает крайне медленно ПРОБЛЕМА - при переустановке системы надо ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
Доработать программу с рассылкой почты: поддержка UTF8, рассылка не отправленных писем,доработки по GUIЗавершен12 лет назад