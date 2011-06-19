Автоматизация

$100
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка298 просмотров
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#1$100

Нужно программа для выполнение следующих задачи:

1. Авто-вход на сайт по имени и паролю с списка.

2. После просмотра рекламного сайта, нужно оценить его. (Оценка по 5-и бальной шкале.)

3. По завершений 100 просмотр, переходить к следующим аккаунт и повторить пункт 1 и 2.

Дополнительное информации, в приложенном файле.

12 лет назад
victoras
Виктор 
39 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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