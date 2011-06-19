Автоматизация

Необходимо разработать интерпретатор (учебный) несуществующего простого языка программирования. То есть нужно придумать язык и разработать под него интерпретатор. Сразу напишу, что жестких требований ни к языку, ни к интерпретатору нет, поэтому я описываю базовые требования, ...