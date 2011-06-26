Простая программа генерации страниц по шаблону.

Есть список фильмов – таблица .xls. Нужно проверить наличие фильмов из списка на 1 торрент-трекере. Алгоритм проверки: 1. Парсер ищет по столбцу "Название". 2. Сверяет столбец "год", если совпадает – значит фильм есть. 3. Если не находит, то ищет по ...
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Добрый день, мне нужна программа для генерации страниц по шаблону
нужна многопоточность в проге для скоросте
прога должна быть без установочной (работать без инсталяции в систему)
Все подробно описано в тз
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