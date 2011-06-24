Парсер торрент трекера

Есть список фильмов – таблица .xls.

Нужно проверить наличие фильмов из списка на 1 торрент-трекере.

Алгоритм проверки:

1. Парсер ищет по столбцу "Название".

2. Сверяет столбец "год", если совпадает – значит фильм есть.

3. Если не находит, то ищет по столбцу "Оригинальное название".

4. Сверяет по году.

На выходе – аналогичный файл .xls, но содержащий только те фильмы, которые есть.