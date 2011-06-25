Доработка веб-проекта на C++

ТЗ В папке содержаться 16-20 тыс. файлов-изображений. Это картинки электронной почты пользователей. Характеристики изображения: Разрешение 72 пикс/д, высота 13 пикс, ширина меняется. Примеры картинок во вложении. Необходимо распознать текст картинки и сохранить *.txt файл с таким же именем.
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Нужен опытный в С++ програмимист или двое на доделку веб проекта. Иначе не укладываемся в срок.
Придестя разобраться с парочкой специфических продуктов, но это не долго. В основном работа по реализации небольших кусков функциональности и исправлении багов.
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