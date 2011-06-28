Поиск оптимального пути по карте

Использую Delphi 2007 (неуникод). Смотрите, на форме лежит пустой TPopupMenu. Мне нужно сделать процедуру, на вход которой прилетает путь (например 'c:\test\'), нужно список, все файлы и каталоги (и все вложенные естественно) из этого пути отобразить в ...