Нужен драйвер для одновременной работы 3G модемов.

Прикладное ПОЗакрыт6 заявок239 просмотров
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Есть задача – заставить нормально работать в системе : 28штук 3G-модемов модели е-1550.

Модемы используются для отправки СМС-собщений.

Модемы включены через юсб-хаб.

Жду реальных предложений.

12 лет назад
Kulibinorsl
Александр 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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