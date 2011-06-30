Индивидуально для shapod

$10
Прикладное ПОЗавершен1 заявка143 просмотра
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Необходимо сделать dll для обработки результата get запроса в виде XML.

Платформа C#, проект с примером вызова функции из библиотеки.

12 лет назад
whitemage
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
shapod
Денис 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Работой доволен, Денис все сделал быстро, и как положено! Обязательно буду обращаться в будущем.
Второй опыт сотрудничества. Второй раз никаких проблем.
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