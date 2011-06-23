Простая программа для внутреннего пользования

Мы принимаем заказы на изготовление ритуальной продукции, зачастую с отсрочкой платежа. Нужно что бы диспетчер смог вбить заказ не прилагая особых усилий.

Задача программы.

1. Диспетчер с легкостью выбирает контрагента, вписывает ФИО умершего + комментарий. Далее выбирает все необходимые заказанные товары.

2. Также есть стандартные позиции которые применяются к каждому заказу, доставка, комплектация и т.д., нужно что бы они были проставлены всегда и снимались галочками при необходимости.

3. Редактировать цены после формирования заказа и даже после его записи, но с подтверждением внесенных изменений.

4. Сохранение заказов в файл и вывод на печать по разным критериям, но с полным списком услуг и товаров, комментариями и т.д.

5. Возможность отмечать оплаченные заказы с указанием внесенной суммы и выводом долга контрагента.

6. Сохранение БД и перенос БД с одного ПК на другой.