Сохранение - загрузка объектов Delphi

Меня интересует рабочий ява апплет с color profile containing with 'rcs2' tag и некоторые еще. нужен человек который хорошо знает яву, т.к. время от времени планирую обращаться по некоторым вопросам!
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Есть проект, в котором есть свои объекты (TObject) некоторые из них унаследуют друг друга, необходимо прикрутить возможность сохранения экземпляров этих объектов в поток (TFileStream или TMemoryStream) с возможностью последующей загрузки. Пример объекта вышлю всем, кто желает выполнить данную работу.
Проект пишется на Delphi 2010
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