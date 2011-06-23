Сохранение - загрузка объектов Delphi

$100
Прикладное ПОЗакрыт17 заявок697 просмотров
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Есть проект, в котором есть свои объекты (TObject) некоторые из них унаследуют друг друга, необходимо прикрутить возможность сохранения экземпляров этих объектов в поток (TFileStream или TMemoryStream) с возможностью последующей загрузки. Пример объекта вышлю всем, кто желает выполнить данную работу.

Проект пишется на Delphi 2010

Delphi
12 лет назад
SoftLeon
Леонид 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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