MQL советник на 2-х мувингах

Добрый день! Необходимо разработать метапоисковую систему для поиска в нескольких основных поисковых системах (дипломный проект, поэтому некоторые огрехи не принципиальны). Хотелось бы кто может взяться и сколько это будет стоить? Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется модернизировать советник на 2х мувингах (мартин, безубыток). Подробное ТЗ после предварительной договорённости.
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