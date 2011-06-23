Радужные таблицы

А-ля распознаватель капчи. На Delphi. Задача довольно простая. Все элементы там берутся из стандартного набора. Срок исполнения - не более 3х дней. Код должен быть оптимизирован, хорошо прокомментирован.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется генерировать радужную таблицу для Алгоритма SHA1
со следующими параметрами:
1. numeric min. 15 max. 15
2. Коэффициент коллизий 99.99-100%
3. Занимаемое место - до 4 терабайт
4. Время поиска по таблицам - до 4 часов.
5. Время для генераций таблиц - макс. месяц.
В чем заключается задания? Найти или оптимизировать программу для выполнения вышеописанных задач. Winrtgen - хорошая программа, только не оптимизировано под многопоточность или использование GPU для создании таблиц. Жду ваших предложении/варианты решения задач.
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