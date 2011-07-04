Программа голосового управления

Ищу разработчика(ов) для создания кроссплатформенного приложения. Требования к разработчикам: -опыт работы с QT (C++) более 3-х лет -опыт отладки и тестирования кода на разных ОС (win, mac, linux) -опыт разработки приложений клиент-сервер (http протокол) -умение работы с регулярными выражениями ТЗ на ...
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У нас есть задача но мы абсолютно ничего не понимаем в ее исполнении с технической стороны.
На первом этапе нам необходимо создать программу голосового управления. Аналогично голосовому набору в телефоне. Но вместо набора номера в программе должно открываться изображение. Также нужна возможность записи слова и привязки слова к папке с изображением.
необходимо разработать функционал включающий в себя голосовой анализатор (привязывать слова к папке с изображениями. и сделать так, чтобы голосовой анализатор вызывал картинку). про нейросети никто не говорит. в дальнейшем программа должна быть интегрирована в вебсайт.
Цены? Сроки?
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