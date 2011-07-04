Программа голосового управления

У нас есть задача но мы абсолютно ничего не понимаем в ее исполнении с технической стороны.

На первом этапе нам необходимо создать программу голосового управления. Аналогично голосовому набору в телефоне. Но вместо набора номера в программе должно открываться изображение. Также нужна возможность записи слова и привязки слова к папке с изображением.

необходимо разработать функционал включающий в себя голосовой анализатор (привязывать слова к папке с изображениями. и сделать так, чтобы голосовой анализатор вызывал картинку). про нейросети никто не говорит. в дальнейшем программа должна быть интегрирована в вебсайт.

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