Конвертор форматов изображ. из формата g3t в пнг

Нужен конвертор форматов изображения из формата g3t в пнг

архивчик в нем все описано суть такая надо написать утилиту по конвертированию из формата g3t в пнг и обратно

значит суть такая

есть конвертор Dragoneers Aria Extractor http://zalil.ru/31380384

третья вкладка имаге

он конвертирует но не корректно

исходников нет - к сожалению надо сделать что то подобное (третий вкладке) чтоб конвертор был отдельно

Язык программирования Делфи или С++

ICQ: 380945346