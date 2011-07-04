Разработка программы на QT

Нужен конвертор форматов изображения из формата g3t в пнг архивчик в нем все описано суть такая надо написать утилиту по конвертированию из формата g3t в пнг и обратно значит суть такая есть конвертор Dragoneers Aria Extractor http://zalil.ru/31380384 третья ...