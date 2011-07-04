(Delphi) Максимально быстрый фильтр ссылок

Нужно фильтровать мусорные доменные имена ссылок. Например, ссылку:

www.wwww.wwww.wwww.wwww.wwww.wwww.wwww.wwww.wwww.wwww.wwww.films1000.ru

следует преобразовать в:

www.films1000.ru

И тому подобные:

http://forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.love.netz.ru/index.php?do=register http://forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.ftp.netz.ru/index.php?do=register

Все их нужно максимально быстро анализировать и "выкидывать" мусорные сабдомены. Более подробные примеры - при общении. Срок исполнения - не более суток.

Полный набор таких "мусорных" ссылок прилагаю в файле для более подробного изучения. Все их нужно приводить в нормальный вид (либо возвращать пустую строку - что будет означать, что ссылка просто невалидна).

Также очень важна оптимизация кода. Можно использовать и ASM :) Но в качестве вставки в Delphi.

Версия Delphi - желательно RAD Studio (Delphi 2007)