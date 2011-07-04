(Delphi) Максимально быстрый фильтр ссылок

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Прикладное ПОЗакрыт8 заявок408 просмотров
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Нужно фильтровать мусорные доменные имена ссылок. Например, ссылку:

www.wwww.wwww.wwww.wwww.wwww.wwww.wwww.wwww.wwww.wwww.wwww.films1000.ru

следует преобразовать в:

www.films1000.ru

И тому подобные:

http://forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.love.netz.ru/index.php?do=register http://forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.forum.ftp.netz.ru/index.php?do=register

Все их нужно максимально быстро анализировать и "выкидывать" мусорные сабдомены. Более подробные примеры - при общении. Срок исполнения - не более суток.

Полный набор таких "мусорных" ссылок прилагаю в файле для более подробного изучения. Все их нужно приводить в нормальный вид (либо возвращать пустую строку - что будет означать, что ссылка просто невалидна).

Также очень важна оптимизация кода. Можно использовать и ASM :) Но в качестве вставки в Delphi.

Версия Delphi - желательно RAD Studio (Delphi 2007)

Delphi
12 лет назад
botmaster
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
lutikman
Леонид 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$50
1 день
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