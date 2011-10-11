Приватно для Тамаева Хаблата (Habs_ART)

Второе сотрудничество с Антоном! Всё прошло на высшем уровне! Человек в сети (никуда даже на день не пропадает) и оперативно отвечает на вопросы (в течение получаса-часа), что для меня очень удобно! С оплатой не было никаких задержек, за что отдельное спасибо! Спасибо также и за проект! Жду новых :)