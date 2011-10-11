Приватно для Тамаева Хаблата (Habs_ART)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки160 просмотров

Задание.

Необходимо угадать направление сайта из трех разных (стандарт, техно, японский) угадав с направлением дизайн нужно довести до логического завершения. Работы много, но бюджет хороший.

14 лет назад
t-sputnik
Антон 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
70 отзывов
14 лет назад
$160
4 дня
Работа была проделана большая, превышающая размер проекта. В итоге - идеальный дизайн для заказчика. Хаблат все сработал выслал псд и только потом взял оплату. Оперативно и качественно. Не жалуясь что проект идет долго. Рекомендую!
Второе сотрудничество с Антоном! Всё прошло на высшем уровне! Человек в сети (никуда даже на день не пропадает) и оперативно отвечает на вопросы (в течение получаса-часа), что для меня очень удобно! С оплатой не было никаких задержек, за что отдельное спасибо! Спасибо также и за проект! Жду новых :)

Заявки фрилансеров

Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
70 отзывов
14 лет назад