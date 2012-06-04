Требуются очень качественные дизайны для сателлитов на различные тематики (порядка 20 штук). Если есть возможность то и HTML вёрстка. Откровенные шаблоны просьба не предлагать, как и хомячки. Качество картинки на первом ...
Картинки для сайта
необходимо обрисовать в одном стиле 9 картинок для сайта по окнам
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо изменить дизайн сайта.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. ТЗ в атаче. В личку не спамим. Бюджет 150 долларов. Срок до 7 дней. Хорошо бы получить вместе с версткой, но это за отдельную плату.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть сайт веб-студии, надо провести небольшой редизайн сайта-добавить некоторые элементы.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужен дизайн интерент-магазина http://satelit-snab.ru/Закрыт14 лет назад
- $100
Требуется дизайн для главной страницы сайта, и двух целевых страниц. avsr.com.ua, http://avsr.com.ua/stiralnye-mashiny, http://avsr.com.ua/mikrovolnovye-pechiДизайн сайтов21 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Но сделать нужно качественно и красиво. В сайте будет 3-7 страниц. Пример покажу , желательно его сделать с легким флешем чтобы добавить жизненности.Завершен14 лет назад
Нужна разработка шапки для сайта оставляйте ваши работы контактыЗавершен14 лет назад
здравствуйте, нужно сделать, желательно недолго, дизайн сайта интернет магазина обоев, наверно что-то наподобе oboi1(точка)ruДизайн сайтов36 заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
Необходимо нарисовать дизайн первой (можно парочки) страниц на основании технического задания. Логотип уже есть. Старый сайт http://globalsoft.kiev.ua/ Сайт будет на Битрикс. Сайт,который очень нравиться по дизайну http://rarus.com.ua/ ( НО НЕ ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт14 лет назад