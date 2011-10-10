Требуются очень качественные дизайны для сателлитов на различные тематики (порядка 20 штук). Если есть возможность то и HTML вёрстка. Откровенные шаблоны просьба не предлагать, как и хомячки. Качество картинки на первом ...
Дизайн сайта
Необходимо нарисовать дизайн первой (можно парочки) страниц на основании технического задания.
Логотип уже есть.
Старый сайт http://globalsoft.kiev.ua/
Сайт будет на Битрикс.
Сайт,который очень нравиться по дизайну http://rarus.com.ua/ ( НО НЕ Обязательно отталкиваться от него)
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 3 ДНЯ. Не правильно указал дату.
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