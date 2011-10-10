Сайт инжиниринговой компании

Hawk взялся сделать сайт под ключ для компании по прототипу за 5 дней. Согласовали дизайн домашней, перевели аванс. Так я и остался с этой страницей, вернее с шаблоном и без рабочего сайта. Вынужден доделывать без Hawk, хотя согласие на его цену было достигнуто. Зачем было браться, если знал, что не сделает.