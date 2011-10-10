Здравствуйте, Нужен новый дизайн для сайта и верстка. ПРИЗОВОЙ ФОНД - 200уе (БОНУС +50уе) Сайт - www.doctorlyapko.com 1) Форму покупки со страницы http://doctorlyapko.com/buynow.html нужно переместить на первую страницу(как в примерах ...
Сайт инжиниринговой компании
Имеется коряво сделанный сайт на Jumla www.avtpltd.com, представляющий инжиниринговое мини-предприятие. Тематика: инженерные услуги в области автоматизации и диспетчеризации жилищно коммунального хозяйства и промышленности, интеллектуальных зданий. Требуется, сохраняя в основном структуру контента, привести его в приятный посетителю вид. Возможно добавить графику. Во всяком случае сайт должен выглядеть не хуже типичного для подобных. При этом оставить возможности редактирования контента в рамках структуры, вставки ссылок на иллюстрации. Установлен на Komtet.ru.
Желателен безналичный расчет
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Создать дизайн сайт. Тз вышлю выбранному кандидату.Завершен13 лет назад
Здравствуйте! Нужен красивый и позитивный шаблон для женского портала на WordPress... В общем и целом он должен быть довольно простым, там не должно быть никакой вычурности. Но всё же ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $80
Примерно то же самое по информации, но чтобы было "Красиво!" . Можно добавить осенний мотив какой-то (но чтобы можно было убрать). Ширину можно увеличить. ps.закачал cdr с глазом в кривыхДизайн сайтов2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужен дизайн сайта "Здоровая страна". Сделать логотип и сайт, крупно написать телефон. Структура сайта представлена в присоединенных файлах.Дизайн сайтов6 исполнителейЗавершен14 лет назад
Требуется редизайн сайта. Тематика сайта связана с финансами. В общей сложности около 10-15 страниц.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Я делаю сайт на тему Ремонт Сантехника. Необходимо поменять стиль левого меню и правого со стиля дерева на плитку , или трубы. Нужно что бы тема сайта соответствовала теме РЕМОНТ САНТЕХНИКА . Ссылка на сайт ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Сайт является рекламной баннерной биржей на лицензионном движке PopUp v3.1. Необходимо сделать дизайн: - не резиновая верстка по центру - фон белый, а элементы оформления синие (любые оттенки и градиенты). Так же ...Завершен14 лет назад
Сделать дизайн главной страницы женского сайтаЗавершен14 лет назад
- $250
Ит-компания занимается следующими услугами = Продвижение сайтов, разработка сайтов, обслуживание компьютеров, настройка сетей и прочее. Требуется качественный дизайн для привлечения целевых покупателей услуг. Если есть отличные творческие идеи и разумные цены, называйте, пишите ...Закрыт13 лет назад