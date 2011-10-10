Сайт инжиниринговой компании

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок376 просмотров

Имеется коряво сделанный сайт на Jumla www.avtpltd.com, представляющий инжиниринговое мини-предприятие. Тематика: инженерные услуги в области автоматизации и диспетчеризации жилищно коммунального хозяйства и промышленности, интеллектуальных зданий. Требуется, сохраняя в основном структуру контента, привести его в приятный посетителю вид. Возможно добавить графику. Во всяком случае сайт должен выглядеть не хуже типичного для подобных. При этом оставить возможности редактирования контента в рамках структуры, вставки ссылок на иллюстрации. Установлен на Komtet.ru.

Желателен безналичный расчет

14 лет назад
AVT-P
Юрий 
77 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$150
5 дней
Hawk взялся сделать сайт под ключ для компании по прототипу за 5 дней. Согласовали дизайн домашней, перевели аванс. Так я и остался с этой страницей, вернее с шаблоном и без рабочего сайта. Вынужден доделывать без Hawk, хотя согласие на его цену было достигнуто. Зачем было браться, если знал, что не сделает.
Мой программист пропал и я не смог закончить Юрию проект.Доделок там оставалось на час работы. Юрий получил фактически готовый сайт за 90 у.е, поздравляю.

Заявки фрилансеров

Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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