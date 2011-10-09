Сменить стиль на сайте (картину левого меню)

Я делаю сайт на тему Ремонт Сантехника. Необходимо поменять стиль левого меню и правого со стиля дерева на плитку , или трубы. Нужно что бы тема сайта соответствовала теме РЕМОНТ САНТЕХНИКА . Ссылка на сайт http://ремонт-сантехника.рф/

Уважаемый дизайнер сделай скриншот сайта http://ремонт-сантехника.рф набросай свои варианты смени деревянный стиль на плитку и пришли мне скриншоты. Я хочу наглядно видеть что получиться понравившийся скриншот обязательно закажу работу

Необходимо сделать плитку так же красиво как дерево на исходном варианте. Для вашего удобства прилагаю вёрстку и скрин где наглядно показано.