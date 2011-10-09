Создание дизайна портала посвещённому коммерциализации научных разработок вузов, студентов, ученых и граждан РФ. + С.М.Дизайн.doc. Наличие опыта создания порталов - обязательно! Требуемый Порядок разработки портала: ...
Нужно создать красивое письмо для рассылки
Нужно быстро, а главное ярко и качественно сделать картинку для рассылки пользователям.
Приступить нужно сейчас.
Пишите цену и примерно время.
оплата по факту
Сделать нужно сейчас. Предпочтения по цене
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