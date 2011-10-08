Сайт такси

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок354 просмотра

Главная страница: широкая шапка с отдельными элементами. Не перегруженная, но с идеей и стильная.

Внутренняя- простая.

Точная идея есть.

Не для вашего портфолио.

Срок 3-4 дня.

14 лет назад
Kotrin
47 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

MatArt
Матвей 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$120
3 дня

Заявки фрилансеров

MatArt
Матвей 
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16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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