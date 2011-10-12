Дизайн: корзина + форма заказа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок259 просмотров

Сайт http://supershubki.ru

сделать дизайн содержимого корзины (см. файл, вышлю псд макет) + дизайн формы оформления заказа (http://supershubki.ru/market/send), чтобы выглядело читаемо и стильно, с учетом юзабилити (пример: http://www.pokervpenze.ru/_fr/1/s5344580.jpg)

14 лет назад
ezz
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад
14 лет назад
$50
2 дня
Выполнил быстро по тз
Отличный заказчик! Денис предоставил подробное ТЗ, что в последствие привело к положительному результату. А самое главное это вежливое общение и моментальная оплата. Желаю удачи и надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад
14 лет назад