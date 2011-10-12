Дизайн: корзина + форма заказа

Сайт http://travelbileti.ru Надо придать дизайну тематичности, например снизу добавить поезд, а сверху под облаками самолёт. И переделать логотип. Логотип должен содержать тот же текст и слева изображение, которое может использоваться самостоятельно. Можно конечно ...