Нужно подправить игровой шаблон на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки162 просмотра

Здравствуйте!

Есть игровой сайт на Word'e http://mmorpg4you.ru/

Требуется подправить действующий шаблон (увеличить скорость его загрузки во всех браузерах, сделать его повеселее, подрисовать рамки красивые, поиграть со шрифтами и т.п.). Хотелось бы на выходе увидеть по функционалу такой же шаблон, но чтобы он был более приятен посетителям!

Слушаю ваши предложения с ценой и сроком :)

WordPress
14 лет назад
positive_guy
Алексей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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