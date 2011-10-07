Нужно изменить дизайн сайта www.four-seasons.in.ua. Сама "начинка" сайта остается такой же. Новое название сайта будет "Europe Travel", поэтому за новую основу и шапку, в основном, должна быть взята Европа.
Нужно подправить игровой шаблон на WordPress
Здравствуйте!
Есть игровой сайт на Word'e http://mmorpg4you.ru/
Требуется подправить действующий шаблон (увеличить скорость его загрузки во всех браузерах, сделать его повеселее, подрисовать рамки красивые, поиграть со шрифтами и т.п.). Хотелось бы на выходе увидеть по функционалу такой же шаблон, но чтобы он был более приятен посетителям!
Слушаю ваши предложения с ценой и сроком :)
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