Нужно подправить игровой шаблон на WordPress

Здравствуйте!

Есть игровой сайт на Word'e http://mmorpg4you.ru/

Требуется подправить действующий шаблон (увеличить скорость его загрузки во всех браузерах, сделать его повеселее, подрисовать рамки красивые, поиграть со шрифтами и т.п.). Хотелось бы на выходе увидеть по функционалу такой же шаблон, но чтобы он был более приятен посетителям!

Слушаю ваши предложения с ценой и сроком :)