Дизайн веб-сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок297 просмотров

Нужен ответственный человек для создания дизайна сайта ориентированного на аудиторию в USA.

Обьем работ основная страница + 3-4 странички типа Портфолио, Контакты и т.п.

После успешного сотрудничества - постоянные заказы.

14 лет назад
ch19837
Кирилл 
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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