Добрый день. Требуется создать шаблон для Drupal7. Сайт, который нравится http://agatrt.ru/. Особое внимание требуется уделить прокручивающемуся меню. Этот элемент обязателен, реализация на javascript(flash не предлагать). Просьба оценить по времени и стоимости.
Переделать дизайн на сайте
Здравствуйте. http://korea-auto.my1.ru/
Нужно переделать дизайн на сайте созданым на Ucoz, сайт предназначатеся для торговли автозапчастями для корейских автомобилей таких как Daewoo, Kia , Huynday нужно подогнать дизайн к тематике, из рисунков должны пристуствовать Hyunday Sonata (Тагаз) , Daewoo Nexia, Kia Spectra (новая) Жду ваших предложений со стоимостью работы, без стоимости просьба не присылать
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