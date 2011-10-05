Создать сайт по продаже тканей на основе движка

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок249 просмотров

Создать сайт на базе движка, купленного здесь  http://www.shop-script.ru/. В один из базовых шаблонов внести индивидуальный дизайн (предложить 2 варианта), скорректировать меню, полностью настроить магазин на PHPshop, запустить.

14 лет назад
polinagrish
Полина 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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