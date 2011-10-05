Имеется существующий каталог ноутбуков HP – tpshop.ru/hpprobook/ Хочется более красиво его оформить (строго по вайрфреймам, см. прикрепленные файлы) + сверстать. Шапка, подвал, примеры отображения блока товара и общую стилистику брать с ...
Создать сайт по продаже тканей на основе движка
Создать сайт на базе движка, купленного здесь http://www.shop-script.ru/. В один из базовых шаблонов внести индивидуальный дизайн (предложить 2 варианта), скорректировать меню, полностью настроить магазин на PHPshop, запустить.
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