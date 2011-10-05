Создать сайт по продаже тканей на основе движка

Нужен простой дизайн сайта поздравлений Поздравления-с-днем-рождения-в-стихах.рф на белом или светло-сером фоне, расположение блоков верстки такое же, как на одном из моих сайтов Поздравления-с-Юбилеем.рф (делал сам, уж как умею). Нужен не строгий дизайн, а к примеру ...