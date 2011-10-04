Нужен дизайн и верстка сайта для шинного центра. Предпочтительно на Битриксе, можно и другой CMS, но обязательно реализовать выгрузку остатокв из 1С. Дизайн уникальный, шаблоны не катят. Дилетантам не беспокоиться. Название сайта при переписке. В ...
Нужно сделать доработки по готовому дизайну
Нужно сделать доработки по готовому дизайну и сделать дизайн письма задание в приложение
от вас сроки и бюджет
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