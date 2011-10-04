Создание сайта по шинам

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок565 просмотров

Нужен дизайн и верстка сайта для шинного центра. Предпочтительно на Битриксе, можно и другой CMS, но обязательно реализовать выгрузку остатокв из 1С. Дизайн уникальный, шаблоны не катят. Дилетантам не беспокоиться. Название сайта при переписке. В личку не писать, с выбранным исполнителем свяжусь сам.

14 лет назад
dimas212
Дмитрий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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