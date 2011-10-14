Дизайн сайта по теме продажа стиральных машин

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен35 заявок404 просмотра

Необходим сайт для Джумлы по продаже стиральных машин, в котором будет товар выглядеть как каталог, все подробности и ТЗ для выбранного исполнителя. Небходимо сделать в кротчайшие сроки. Оставляйте пожалуйста свои заявки. просьба в личку не писать

Joomla
14 лет назад
margarita_1989
35 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Safronova
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$500
7 дней
Спасибо за креативный и оригинальный дизайн. быстро вносили корректировки и всегда оставались на связи. будем сотрудничать дальше.
Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

Safronova
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад

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