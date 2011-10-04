Необходимо создать группу вконтакте (без приглашений).

Особенности проекта:

1) умение сделать хороший дизайн (не просто накрутить структуру а создать в соответствие с дизайном сайта),

2) грамотные консультации по структуре группы (какой вид группы выбрать, какой аватар лучше работать будет, какие ограничения по "вложенности" разделов существуют и пр.),

3) забить группу всей необходимой информацией и фото с сайта.

Чего жду от Вас:

1) контакты для связи (аська, скайп),

2) ссылку на портфолио,

3) разброс по стоимости создания группы: минимальная цена за создание дизайнерской группы; максимальная стоимость из расчета представленных выше параметров.

Нужна именно хорошая работа, а не "проба пера". Понимаю, что цены примерные будут и будут уточняться по мере утонения проекта.