Надо изменить дизайн для www.facetourist.ru (сейчас там шаблон - он не нравится)
Необходимо создать группу ВКонтакте
Необходимо создать группу вконтакте (без приглашений).
Особенности проекта:
1) умение сделать хороший дизайн (не просто накрутить структуру а создать в соответствие с дизайном сайта),
2) грамотные консультации по структуре группы (какой вид группы выбрать, какой аватар лучше работать будет, какие ограничения по "вложенности" разделов существуют и пр.),
3) забить группу всей необходимой информацией и фото с сайта.
Чего жду от Вас:
1) контакты для связи (аська, скайп),
2) ссылку на портфолио,
3) разброс по стоимости создания группы: минимальная цена за создание дизайнерской группы; максимальная стоимость из расчета представленных выше параметров.
Нужна именно хорошая работа, а не "проба пера". Понимаю, что цены примерные будут и будут уточняться по мере утонения проекта.
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