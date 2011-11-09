Создать шаблон для WebAsyst Shop Script

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки165 просмотров

Есть сайт на самописном движке. Необходимо перенести дизайн и оформить его в виде шаблона на WebAsyst Shop Script. Дизайн может быть не точным, можно что-то убрать, что-то добавить, главное цветовая гамма. Сайт для которого необходимо сделать шаблон test.pcjapan.ru Предлагайте ваши расценки и сроки выполнения.

Webasyst
14 лет назад
registeruser
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

canevas
Семен 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$70
3 дня
По форс-мажорным обстоятельствам проект не был окончательно закончен. По договорённости с Семёном, он полностью вернул выданный аванс. Очень честный исполнитель.

Заявки фрилансеров

canevas
Семен 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад