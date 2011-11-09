Создать шаблон для WebAsyst Shop Script

Есть сайт на самописном движке. Необходимо перенести дизайн и оформить его в виде шаблона на WebAsyst Shop Script. Дизайн может быть не точным, можно что-то убрать, что-то добавить, главное цветовая гамма. Сайт для которого необходимо сделать шаблон test.pcjapan.ru Предлагайте ваши расценки и сроки выполнения.