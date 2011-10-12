Дизайн страницы. Приватно Полушкина Анастасия

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки159 просмотров

сделать дизайн главной страницы сайта кроватей-трансформеров

14 лет назад
vahro
Вадим 
57 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Pasik8
34 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Повторная работа с Анастасией была также на 10 баллов из 10-ти! Правильно понимает и воплощает в проекте малейшие пожелания Заказчика. Ответственный и творческий веб-дизайнер. Рекомендую.
Спасибо за интересную работу и приятное благотворное сотрудничество! Ценю Ваш профессионализм,порядочность и постоянство в выборе Исполнителя ;-) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Pasik8
34 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Шапка для сайта

    Добрый день! Необходимо разработать шапку для блога, которая включает в себя название блога и картинку. Тематика блога по ссылке http://ostorozhno-eda.ru/ Картинки типа тарелки с едой не нужны, это не кулинарный сайт. ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта парсера фриланс проектов

    $100

    Сайт на подобии ayak.ru. Сейчас нужна только главная страница. Бюджет 3000р, оплата через ЯД. UPD: Оставляйте, пожалуйста, заявки в проекте, не надо писать в скайп и личку, я сам свяжусь с ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Шаблон + верстка на DLE 9.4 для кино сайта

    $100

    Нужен человек, способный создать и сверстать симпатичный и притягивающий шаблон на кино сайт (DLE 9.4). Как пример могу дать – tvempire.ru/ 3 колонки (не обязательно располагать как в примере), желательна возможность ...

    DLE
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн для сайта на тему заказ-тортов

    Здравствуйте, есть логотип, нужно немного отталкиваясь от цветовой гаммы логотипа нарисовать дизайн для сайта на тему "заказ тортов". Пожалуйста указывайте цену за главную страницу. А в комментариях за внутр. стр.

    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн интернет-магазина

    Доброго дня. Необходимо разработать уникальный новый дизайн для интернет магазина. (joomla 1.5 + virtuemart) Стиль дизайн - минимализм, белый фон, качественные прорисованные графические элементы. примеры покажу. Верстка - валидно, кроссбраузерно. обязательное соблюдение ...

    Joomla
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шаблон для Wordpress

    $50

    Требуется сделать шаблон для Wordpress (3.2.1). Сайт института. Ссылку на логотип пришлю в личку. Две колонки, слева меню (ссылки, разделы и т.д.) справа контент. Связь ICQ 414415415

    WordPress
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад