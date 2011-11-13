Доброго дня. Необходимо разработать уникальный новый дизайн для интернет магазина. (joomla 1.5 + virtuemart) Стиль дизайн - минимализм, белый фон, качественные прорисованные графические элементы. примеры покажу. Верстка - валидно, кроссбраузерно. обязательное соблюдение ...
Дизайн сайта. Приватно для web-leonik
Дизайн сайта. Тз вышлю.
Гонорар - 1500 руб. на яндекс счет.
Выбранный исполнитель
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