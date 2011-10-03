Дизайн для видеонаблюдения

дизайн делается под домен оn-linе.pro надо "обыграть" , чтобы посетитель запомнил, что зона pro (для профессионалов))) Возможно верстка и под ключ, оговаривается отдельно, движок желательно на джумле. Пример не идеальный,http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=29572&pr_code=64Rt5094d6JXYd8oZ2l598b136D5u5 но бинокль, надо использовать))), но не такой простой шаблон.... За дополнительными вопросами в личку. Извините за много "но" ....