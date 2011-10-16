Дизайн для интернет-магазина китайских телефонов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен29 заявок298 просмотров

Нужен красивый дизайн для интернет магазина. Возможно с последующей верской для Joomla.

Дизайн должен учитывать когнитивные особенности, содержать дизайн главной страницы, страницы отображения категории (browse) и карточки товара (flypage).

Joomla
14 лет назад
CountyBoy
Михаил 
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

MatArt
Матвей 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$120
5 дней
Великолепная работа. Получил то что хотел и даже лучше. Отдельно хочу отметить, что с этим человеком чрезвычайно приятно общаться, все разъясняет доступно и без нервов. Мне было приятно с ним работать. Мои лучшие рекомендации
Очень понравилось работать с Михаилом. Я очень рад результату нашей работы, как и заказчик. Всем доволен и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

MatArt
Матвей 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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