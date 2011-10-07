Сделать дизайн страницы каталога, товара

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Завершен13 заявок246 просмотров

Уважаемы фрилансеры!

Готовый дизайн сайта есть, нужно лишь дополнить. Нарисовать дизайн страницы каталога и товара, с учетом пожеланий:

на сайте amf.ru сделано очень интересно :

1. картинки все одного размера и окантованы рамкой

2. при наведении мышкой на картинку, она меняется на масштабированную

картинку

на данный момент у нас так: http://дарите-цветы.рф/catalog/16-standard/

Нужно сделать как на АМФ, только поинтересней, у четом нашего дизайна.

14 лет назад
gsmtarif
Николай 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Fattaf
Андрей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$5
1 день
Андрей все сделал быстро и качественно. Рекомендую его!
Было безумно приятно работать в тандеме. Оч конструктивно. Настоящий професионал.

Заявки фрилансеров

Fattaf
Андрей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
14 лет назад

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