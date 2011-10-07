Сделать дизайн страницы каталога, товара

Уважаемы фрилансеры!

Готовый дизайн сайта есть, нужно лишь дополнить. Нарисовать дизайн страницы каталога и товара, с учетом пожеланий:

на сайте amf.ru сделано очень интересно :

1. картинки все одного размера и окантованы рамкой

2. при наведении мышкой на картинку, она меняется на масштабированную

картинку

на данный момент у нас так: http://дарите-цветы.рф/catalog/16-standard/

Нужно сделать как на АМФ, только поинтересней, у четом нашего дизайна.