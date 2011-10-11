Собственно требуется дизайн фирмы по продаже фильтров для воды. чистый ,лёгкий, экологичный, свежий необходимо отрисовать: - главная - страница каталога - страница товара - страница с фильтром ...
Доделать макет PSD
Макет сделали но он отличается от задания.
Надо точно сделать так как указано в макете на jpeg. Т.е. поправить готовый макет
задание - чтобы была точная копия от JPEG-1
сделать надо сейчас
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