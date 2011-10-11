Доделать макет PSD

$23
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок209 просмотров

Макет сделали но он отличается от задания.

Надо точно сделать так как указано в макете на jpeg. Т.е. поправить готовый макет

задание - чтобы была точная копия от JPEG-1

сделать надо сейчас

14 лет назад
Seoaces
44 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад
14 лет назад
$23
1 день
Merci за работу!
Отличный заказчик! Евгений предоставил подробное ТЗ, что в последствие привело к положительному результату. А самое главное это вежливое общение и моментальная оплата. Желаю удачи и надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад
14 лет назад

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