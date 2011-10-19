Нужен простой дизайн

Требуется сделать дизайн для этого блога: http://growlider.ru/. Тема блога: лидерство, эффективность, развитие личности.

Дизайн нужен простой, но со вкусом. Дизайн делается под wordpress. Пример и функциональность как тут http://oputeshestviyah.ru/. Берем структуру (расположение) такую же, только делаем небольшую шапку в тему блога + элементы (иконки врезанные в дизайн: меню, популярные, подписка)+ добавляем подвал..

- Шапка

- Меню вертикальное под шапкой

- Центр (контент), правое меню

- Подвал

В правом меню – поиск, рубрики, свежие записи, подписка, посетители

Рубрики в меню:

Развитие личности

Лидерство

Мотивация

Эффективность

Цели

Коммуникации

Тайм-менеджмент

Нужно сделать это быстро.

Укажите сумму за которую сделаете, просьба не указывать большие суммы, бюджет ограничен.

И укажите время за которое сделаете.

Формат на выходе – файл фотошопа.