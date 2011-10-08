Разработка серии простых макетов

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок915 просмотров

Требуется разработать (нарисовать и сверстать), по 5 простых макетов сайтов на несколько тематик (Окна ПВХ, Межкомнатные двери, офисная мебель).

Дизайн должен быть простой и аккуратный, никаких "особенных" иллюстрацией не нужно.

Примеры: http://sverlim.biz/ http://doors.smartdesign.by/

Цена за каждый сайт (дизайн и верстка) от 75 до 150 $

Нужно 2-3 исполнителя, по направлениям.

Формат заявки:

ссылка на 1-2 работы подходящие по уровню, стоимость сроки за 1 сайт (если делать один), стоимость сроки за 5 сайтов.

14 лет назад
SmartDesign
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранные исполнители

Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$80
6 дней
Если вы четко знаете что хотите получить - вы это получите. Спасибо за работу.
С Андреем было очень приятно работать. Грамотное ТЗ и своевременная оплата, рекомендую.
yura-pro
Юра 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$150
4 дня
Оперативно и качественно. Реокмендую.
Андрей четко поставил задачу и принял работу сразу, оплатил без задержек. Рекомендую как хорошего заказчика.

Заявки фрилансеров

Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
yura-pro
Юра 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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