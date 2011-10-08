Разработка серии простых макетов

Требуется разработать (нарисовать и сверстать), по 5 простых макетов сайтов на несколько тематик (Окна ПВХ, Межкомнатные двери, офисная мебель).

Дизайн должен быть простой и аккуратный, никаких "особенных" иллюстрацией не нужно.

Примеры: http://sverlim.biz/ http://doors.smartdesign.by/

Цена за каждый сайт (дизайн и верстка) от 75 до 150 $

Нужно 2-3 исполнителя, по направлениям.

Формат заявки:

ссылка на 1-2 работы подходящие по уровню, стоимость сроки за 1 сайт (если делать один), стоимость сроки за 5 сайтов.