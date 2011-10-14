Редизайн интернет-магазина

# 1 — $ 179

Требуется произвести редизайн (только отрисовать макет) интернет-магазина компьютерной и бытовой техники.

То что есть сейчас: http://cifracomp.ru/ (логотип тот же)

То что нравится владельцу: http://wahu.ru/

Конечно не нужно сдирать 1 к 1 wahu.ru, но общее стремление понятно.

Отрисовать (или найти) иконки для разделов обязательно

Сайт переносится на 1С-Битрикс, по этой причине отрисовывать нужно учитываю особенности и возможности этой CMS.

Ваш макет может быть не закончен на все 100%, но быть лучшим. Тогда у Вас будет время довести его до ума после конкурса.

С вопросами в личку.