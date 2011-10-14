Редизайн интернет-магазина

$179
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен34 заявки1914 просмотров
#1$179

Требуется произвести редизайн (только отрисовать макет) интернет-магазина компьютерной и бытовой техники.

То что есть сейчас: http://cifracomp.ru/ (логотип тот же)

То что нравится владельцу: http://wahu.ru/

Конечно не нужно сдирать 1 к 1 wahu.ru, но общее стремление понятно.

Отрисовать (или найти) иконки для разделов обязательно

Сайт переносится на 1С-Битрикс, по этой причине отрисовывать нужно учитываю особенности и возможности этой CMS.

Ваш макет может быть не закончен на все 100%, но быть лучшим. Тогда у Вас будет время довести его до ума после конкурса.

С вопросами в личку.

14 лет назад
drakula1980
Андрей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

Lorian_de_Villia
Ирина 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
#1
Исполнитель отличается креативным складом ума и хорошим вкусом. Качество работы очень понравилось. Было приятно работать. Спасибо Ирина!
Андрей ясно и лаконично поставил задачу. С таким заказчиком действительно приятно работать, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Lorian_de_Villia
Ирина 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
#1

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