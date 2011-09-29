Дизайн сайта дверей

# 1 — $ 80

Приветствую!

и сразу же прошу - не добавляйтесь плиз в конкурс, если вы не уверены, что завершите его.

ТЗ.

Сайт дверей. Двери межкомнатные и входные.

Нравятся сайты:

_kommunar.com.ua

_dverki.by - нравится хедер с девушкой

меню:

1. Главная

2. Входные двери (три подпункта)

3. Межкомнатные двери (тоже три)

4. Отзывы

5. Отследить выполнение заказа

6. Отдохнуть от дверей

На сайте должна быть регистрация пользователей.

в приложении набросок логотипа - его нужно отрисовать, сделать выпуклым, а вместо серого цвета - белый.

Должны быть страницы дизайна (внутр.страницы без особых заморочек)

1. Главная

2. Каталог дверей

3. Одна дверь из каталога