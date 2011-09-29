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Дизайн сайта дверей
Приветствую!
и сразу же прошу - не добавляйтесь плиз в конкурс, если вы не уверены, что завершите его.
ТЗ.
Сайт дверей. Двери межкомнатные и входные.
Нравятся сайты:
_dverki.by - нравится хедер с девушкой
меню:
1. Главная
2. Входные двери (три подпункта)
3. Межкомнатные двери (тоже три)
4. Отзывы
5. Отследить выполнение заказа
6. Отдохнуть от дверей
На сайте должна быть регистрация пользователей.
в приложении набросок логотипа - его нужно отрисовать, сделать выпуклым, а вместо серого цвета - белый.
Должны быть страницы дизайна (внутр.страницы без особых заморочек)
1. Главная
2. Каталог дверей
3. Одна дверь из каталога
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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