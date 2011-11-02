Лечение вируса, редизайн сайта + создание нового.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки175 просмотров

Здравствуйте.

Не вовремя продлил лицензию 1-с битрикс в итоге вирус.

И так что нужно, кроме этого:

www.priborstandart.ru/

1. удалить вирус

2 редизайн сайта.

3.Поправить значки в верхнем правом

4. не прикрепляется файл обзор, генератор чисел, упростить форму заказа.

5. на главной разместить значек ворда прайс. И добавит прайс

6. сменить банеры -Ч3-64/1, Ф191 (изготовить : (фотки пришлю отдельно)): «Г3-110», «Г3-118», и «Экспресс-Ремонт Е6-13А, Е6-17, Е6-18/1»

**************************************************...

Кроме этого создать небольшой сайт на платформе битрикс (см. файл)

Ищу тех кто дружит с 1-с битриксом!

Что можете предложить?

по плате ждем ваших предложений

Рассмотрю все предложения.

14 лет назад
bolsun
47 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

seo1
125 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
14 лет назад
$700
10 дней
Рекомендую работать с данным Исполнителем. Первую задачу - очистку сайта от вируса сделал в течении часа. По второй части работ - редизайн - был придуман очень красивый и тематический дизайн, который мне очень понравился . Рекомендую данного исполнителя как ответственного и квалифицированного специалиста, добросовестно относится к заданиям, всегда на связи, не исчезает.
Рекомендую работать с данным Заказчиком. Задачу обьяснил все четко понятно подробно. Оплата за выполненную работу была произведена точно в срок.

Заявки фрилансеров

seo1
125 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн и верстка сайта на скрипте Arwshop

    Предлагаю работу по Разработке дизайна интернет магазина на скрипте arwshop и натяжке его на движек. Работаю только с профессионалами, о цене договоримся. По предоплате не работаю (есть ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переделка сайта sokora pvc

    $100

    Нужно будет продумать как переделать сайт www.sokora-pvc.ru Конешно нужен и реддизайн ну и правильное расположение блоков. Хочется чтобы сайт имел резиновую верстку. Все должно быть большое.

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта под Дом-2.

    $100

    Требуется нарисовать дизайн сайта под теле-шоу Дом-2. Принимаю к рассмотрению так же готовые дизайны сайтов.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Редизайн сайта

    Имеется рабочий сайт. Требуется продумать для него дизайн, а именно: 1. Главная страница. 2. Страница раздела (список статей). 4. Страница материала (статьи). Адрес сайта выдаю в ЛС. ...

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн 2 страниц

    Требуется создать макеты для 2 страниц сайта: 1. Главная. 2. Внутренняя (Кабинет пользователя). Имеется описание требуемых блоков, а также примерная растасовка данных на главной. Оплата любым удобным ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина (возможно с версткой)

    Требуется создание дизайна интернет-магазина (возможно сразу с версткой) по продаже картриджей и расходных материалов для принтеров и ксероксов. Имеется домен, логотип и движок сайта Shop-script (верстальщикам знакомым с его структурой будет отдаваться предпочтение). ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен дизайн сайта

    $50

    Нужен Дизайн Сайта задание в приложение, нужно разработка главную страницу и внутрению типовую странциу только контент меняется

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перерисовать меню

    Здравствуйте. Есть на сайте меню, которое уже не радует глаз и не подходит под дизайн. Нужно нарисовать новое меню в количестве 2-3 вариантов соответственно текущему дизайну сайта. Требования: - скорость работы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад