Предлагаю работу по Разработке дизайна интернет магазина на скрипте arwshop и натяжке его на движек. Работаю только с профессионалами, о цене договоримся. По предоплате не работаю (есть ...
Лечение вируса, редизайн сайта + создание нового.
Здравствуйте.
Не вовремя продлил лицензию 1-с битрикс в итоге вирус.
И так что нужно, кроме этого:
1. удалить вирус
2 редизайн сайта.
3.Поправить значки в верхнем правом
4. не прикрепляется файл обзор, генератор чисел, упростить форму заказа.
5. на главной разместить значек ворда прайс. И добавит прайс
6. сменить банеры -Ч3-64/1, Ф191 (изготовить : (фотки пришлю отдельно)): «Г3-110», «Г3-118», и «Экспресс-Ремонт Е6-13А, Е6-17, Е6-18/1»
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Кроме этого создать небольшой сайт на платформе битрикс (см. файл)
Ищу тех кто дружит с 1-с битриксом!
Что можете предложить?
по плате ждем ваших предложений
Рассмотрю все предложения.
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