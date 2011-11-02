Лечение вируса, редизайн сайта + создание нового.

Рекомендую работать с данным Исполнителем. Первую задачу - очистку сайта от вируса сделал в течении часа. По второй части работ - редизайн - был придуман очень красивый и тематический дизайн, который мне очень понравился . Рекомендую данного исполнителя как ответственного и квалифицированного специалиста, добросовестно относится к заданиям, всегда на связи, не исчезает.