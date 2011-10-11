Проект для Королевой Елены (action-studio)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки131 просмотр

Необходимо создать дизайн для интернет-магазина.

14 лет назад
alat
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$350
5 дней
Было ну очень прятно работать с Еленой. 1. Приятная в общении 2. Быстрое исполнение задачи 3. Рисует красиво 4. Рисует функционально - последнее для меня ну очень важно. К большей части работы у меня не было замечаний, и это здорово. Спасибо, Елена, теперь с подобными задачами только к вам! :) П.С. Да, и просто великолепнейшее соотношение цена/качество.
Могу сказать только приятное и положительное о Марате. Очень приятно было работать: четкое ТЗ и комментарий к уже выполненной работе, моментальная оплата, постоянно на связи. Все это позволяет решать задачу максимально быстро и верно. Надеюсь на продолжительное сотрудничество! С уважением, Елена.

Заявки фрилансеров

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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