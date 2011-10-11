Проект для Королевой Елены (action-studio)

Было ну очень прятно работать с Еленой. 1. Приятная в общении 2. Быстрое исполнение задачи 3. Рисует красиво 4. Рисует функционально - последнее для меня ну очень важно. К большей части работы у меня не было замечаний, и это здорово. Спасибо, Елена, теперь с подобными задачами только к вам! :) П.С. Да, и просто великолепнейшее соотношение цена/качество.