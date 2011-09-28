Тематика сайта: каталог светодиодных ламп Демо шаблона там: http://themeforest.net/item/express-store-premium-ecommerce-wordpress-theme/full_screen_preview/300348 Основная задача: - разработать несколько (не меньше 4) широких баннеров для заголовка - переработать идею с деревом из цоколя, как там: http://www.templatehelp.com/screenshots/27200/27255-wp-f.html?aff=sblack ...
Составление ТЗ и консультации
Добрый День ищу специалиста по составлению ТЗ и консультаций ,а так же объяснение вопросов аргументировано,обращаюсь к Вам как к специалистам выскажите свое мнение и оцените вашу работу по:
1 помощь по ТЗ
2 ре-дизайн;
3 новый дизайн;
4.Консультации
Сделать анализ сайта http://elka48.ru/
для составления ТЗ(Техническое Задание)для его улучшения или полностью переделки очень нужно профессиональное мнение и консультация , а то просто уже достало тратить деньги зря не очень хотелось бы повторять ошибки прошлого года выброшенные деньги. Бюджет ограничен. Вот что мы думаем:
Сделать как здесь http://www.sherin.uz/ только вместо центрального блока поставить ролик по хорошему сценарию буквально 15 сек.( ролик будет отвечать на вопросы почему именно нужно выбрать нас и что мы предлагаем, главные преимущества клиента которые от нас получает ) Данный ролик еще мы хотим крутить на радио, телевидении, в группе в контакте и т. д.
По ре дизайну -То есть сделать верхнее меню , левое меню подробное разбить по цветам красный все что касается дед мороза, зеленый по елкам, белый для оптовиков прочее , в центре ролик и текст с правой стороны новости, топовые акции и предложения например мы привозим бесплатно 4 елки что бы клиент выбрал лучшую, тариф склад, дед мороз за 500 руб. 30-31 декабря это реально, видео поздравление ,дальше там маленькие баннеры партнеров .(Считаете ли вы эту идею интересной?) Три баннера в верху нужно ли убирать?
Чему еще там предполагается быть если полностью переделывать сайт( считаете ли вы что здесь нужно, а что вообще не нужно?):
1.галерея фото и видео, как можно больше- потфолио;
2. в левом углу меню разбить по цветам красный все что касается дед мороза, зеленый по елкам, белый для оптовиков прочее;
3.раздел для рекламодателей- мысль о бартере на рекламу;
4.опросы;
5.отзовы и пожелания;
6.конкурсы?
7.филиал в Воронеже;
8. каталог новогодних костюмов для продажи через интернет;
9.продажа живых новогодних елей сосен и аксессуаров оптом;
10. в перспективе так же искусственные елки от 4 метров и аксессуары (игрушки сопутсвоющие товары) к большим елкам;
11. представление во всех соц. Сетях, яндекс картинки, ютуб, контакт и т.д.
12.фото артистов;
13. нужны ли счетчики на сайте?
14. новогодняя элюминация;
15. видео письма ( т.е поздравления через интернет)
16. при нахождении на определенной странице название ее в меню выделялось?
17. анализ всех всех багов сайта?
Вопросы ликбеза:
1.какой движок выбрать
1С-Битрикс
NetCat или вообще какой мы в этом не понимаем
(этот сайт писался на собственном движке ,программист пропал) предлагают этот движок (cms)
2. если добавим еще пару пунктов годится сайт для ре-дизайна или полностью делать за ново по тем пунктам, что мы хотим
3.Какая структура сайта наиболее лучшая для нас что бы выполняли следующие задачи удобство ( юзабилити, простота, понятность);
4.Меню какое удобное?
5.Какие фишки есть пример форма заказа ,он лайн консультация спросите …, опросы и т.д. что работает, а что просто пустая трата денег ;
6.Трудно ли сразу сделать сайт клон если мы будем полностью переделывать сайт на сколько он удорожает сайт;
7.Сбор базы данных(я думаю нужная вещь) эл.почта, телефон и т.д.
8.Что нам нужно еще и на что делать акценты на сайте.
Есть собранные мнения простых людей обывателей, если нужно могу выслать.
А так же немножко с форумов.
Огромное спасибо, жду отзывов от Вас (профессионалов своего дела) и предложений.
По бюджету, всего проекта, Мы пока сами не знаем все зависит от результата если очень дорого то ре-дизайн будем делать если нет, то тогда исходя из мнений. Вообще сколько должен составлять бюджет на ваш взгляд только реально и адекватно(ролик отдельно его мы не берем он уже запущен в работу) Для связи эл.Почта:[email protected]
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