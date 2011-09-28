Составление ТЗ и консультации

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок217 просмотров

Добрый День ищу специалиста по составлению ТЗ и консультаций ,а так же объяснение вопросов аргументировано,обращаюсь к Вам как к специалистам выскажите свое мнение и оцените вашу работу по:

1 помощь по ТЗ

2 ре-дизайн;

3 новый дизайн;

4.Консультации

Сделать анализ сайта http://elka48.ru/

для составления ТЗ(Техническое Задание)для его улучшения или полностью переделки очень нужно профессиональное мнение и консультация , а то просто уже достало тратить деньги зря не очень хотелось бы повторять ошибки прошлого года выброшенные деньги. Бюджет ограничен. Вот что мы думаем:

Сделать как здесь http://www.sherin.uz/ только вместо центрального блока поставить ролик по хорошему сценарию буквально 15 сек.( ролик будет отвечать на вопросы почему именно нужно выбрать нас и что мы предлагаем, главные преимущества клиента которые от нас получает ) Данный ролик еще мы хотим крутить на радио, телевидении, в группе в контакте и т. д.

По ре дизайну -То есть сделать верхнее меню , левое меню подробное разбить по цветам красный все что касается дед мороза, зеленый по елкам, белый для оптовиков прочее , в центре ролик и текст с правой стороны новости, топовые акции и предложения например мы привозим бесплатно 4 елки что бы клиент выбрал лучшую, тариф склад, дед мороз за 500 руб. 30-31 декабря это реально, видео поздравление ,дальше там маленькие баннеры партнеров .(Считаете ли вы эту идею интересной?) Три баннера в верху нужно ли убирать?

Чему еще там предполагается быть если полностью переделывать сайт( считаете ли вы что здесь нужно, а что вообще не нужно?):

1.галерея фото и видео, как можно больше- потфолио;

2. в левом углу меню разбить по цветам красный все что касается дед мороза, зеленый по елкам, белый для оптовиков прочее;

3.раздел для рекламодателей- мысль о бартере на рекламу;

4.опросы;

5.отзовы и пожелания;

6.конкурсы?

7.филиал в Воронеже;

8. каталог новогодних костюмов для продажи через интернет;

9.продажа живых новогодних елей сосен и аксессуаров оптом;

10. в перспективе так же искусственные елки от 4 метров и аксессуары (игрушки сопутсвоющие товары) к большим елкам;

11. представление во всех соц. Сетях, яндекс картинки, ютуб, контакт и т.д.

12.фото артистов;

13. нужны ли счетчики на сайте?

14. новогодняя элюминация;

15. видео письма ( т.е поздравления через интернет)

16. при нахождении на определенной странице название ее в меню выделялось?

17. анализ всех всех багов сайта?

Вопросы ликбеза:

1.какой движок выбрать

1С-Битрикс

NetCat или вообще какой мы в этом не понимаем

(этот сайт писался на собственном движке ,программист пропал) предлагают этот движок (cms)

2. если добавим еще пару пунктов годится сайт для ре-дизайна или полностью делать за ново по тем пунктам, что мы хотим

3.Какая структура сайта наиболее лучшая для нас что бы выполняли следующие задачи удобство ( юзабилити, простота, понятность);

4.Меню какое удобное?

5.Какие фишки есть пример форма заказа ,он лайн консультация спросите …, опросы и т.д. что работает, а что просто пустая трата денег ;

6.Трудно ли сразу сделать сайт клон если мы будем полностью переделывать сайт на сколько он удорожает сайт;

7.Сбор базы данных(я думаю нужная вещь) эл.почта, телефон и т.д.

8.Что нам нужно еще и на что делать акценты на сайте.

Есть собранные мнения простых людей обывателей, если нужно могу выслать.

А так же немножко с форумов.

Огромное спасибо, жду отзывов от Вас (профессионалов своего дела) и предложений.

По бюджету, всего проекта, Мы пока сами не знаем все зависит от результата если очень дорого то ре-дизайн будем делать если нет, то тогда исходя из мнений. Вообще сколько должен составлять бюджет на ваш взгляд только реально и адекватно(ролик отдельно его мы не берем он уже запущен в работу) Для связи эл.Почта:[email protected]

14 лет назад
elka48ru
Максим 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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