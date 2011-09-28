Нужно нарисовать дизайн для главной страницы браузерной игры в стиле БК
Редизайн сайта
Имеется рабочий сайт.
Требуется продумать для него дизайн, а именно:
1. Главная страница.
2. Страница раздела (список статей).
4. Страница материала (статьи).
Адрес сайта выдаю в ЛС.
Просьба сразу указывать примерные цены и сроки.
Оплата любым удобным Вам способом.
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