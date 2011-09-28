Здравствуйте. Не вовремя продлил лицензию 1-с битрикс в итоге вирус. И так что нужно, кроме этого: www.priborstandart.ru/ 1. удалить вирус 2 редизайн сайта. ...
Нужен дизайн сайта
Нужен красивый, не дорогой дизайн сайта.
Нужен полностью дизайн сайта, такие же все разделы,страницы и формы как тут:
http://www.pharmcity.ru/ только изменить рисунок в шапке, логотип, не много цвета поменять.
Жду от вас цену и сроки.
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