Нужен дизайн сайта

Нужен красивый, не дорогой дизайн сайта.

Нужен полностью дизайн сайта, такие же все разделы,страницы и формы как тут:

http://www.pharmcity.ru/ только изменить рисунок в шапке, логотип, не много цвета поменять.

Жду от вас цену и сроки.