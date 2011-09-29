Дизайн танцевального сайта

Имеется полностью рабочий сайт http://dancedb.ru

Необходимо разработать оригинальный PSD макет (вёрстка не нужна) дизайна, который возможно применить для всех страниц (сейчас на сайте нет и следа дизайнерской идеи, всё сделано программистами).

Основная аудитория проекта - подростки от 18 до 25 лет.