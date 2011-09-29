Требуется дизайн для портала. примерно такой http://www.e1.ru/ + логотип для портала.
Редизайн сайта на ДЛЕ
Есть проект финансово аналитической тематики. Движок ДЛЕ 8.0. Ищем исполнителя который сможет привести вид проекта к новостному порталу. Сейчас он грубо говоря лишь отдаленно напоминает портал новостной тематики.
Желательно чтобы у того кто будет выполнять был опыт создания такого портала. Готовы рассмотреть ваши варианты. Можно так же пообщаться: Ася 307434540.
Ориентируемся на вот что то подобное только не такое яркое: http://6dle.ru/platnye_dle_shablon/5843-informacionnyy-shablon-times-dlya-detalife-engine.html
Подробности в процессе общения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $500
Заинтересованы в качественном дизайне интернет-магазина бытовой техники и создании логотипа. Аскетичный, грамотный, коммерческий дизайн приветствуется. Примеры дизайнов: http://rozetka.com.ua http://www.5ok.com.ua (в данный момент можно рассматривать только как пример диза лого) http://www.mvideo.ruДизайн сайтов39 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен красивый, не дорогой дизайн сайта. Нужен полностью дизайн сайта, такие же все разделы,страницы и формы как тут: http://www.pharmcity.ru/ только изменить рисунок в шапке, логотип, не много цвета поменять. Жду от ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Не вовремя продлил лицензию 1-с битрикс в итоге вирус. И так что нужно, кроме этого: www.priborstandart.ru/ 1. удалить вирус 2 редизайн сайта. ...Завершен14 лет назад
Предлагаю работу по Разработке дизайна интернет магазина на скрипте arwshop и натяжке его на движек. Работаю только с профессионалами, о цене договоримся. По предоплате не работаю (есть ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно будет продумать как переделать сайт www.sokora-pvc.ru Конешно нужен и реддизайн ну и правильное расположение блоков. Хочется чтобы сайт имел резиновую верстку. Все должно быть большое.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется нарисовать дизайн сайта под теле-шоу Дом-2. Принимаю к рассмотрению так же готовые дизайны сайтов.Завершен14 лет назад
Имеется рабочий сайт. Требуется продумать для него дизайн, а именно: 1. Главная страница. 2. Страница раздела (список статей). 4. Страница материала (статьи). Адрес сайта выдаю в ЛС. ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно нарисовать дизайн для главной страницы браузерной игры в стиле БКЗавершен14 лет назад
Требуется создать макеты для 2 страниц сайта: 1. Главная. 2. Внутренняя (Кабинет пользователя). Имеется описание требуемых блоков, а также примерная растасовка данных на главной. Оплата любым удобным ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт14 лет назад