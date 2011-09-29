Редизайн сайта на ДЛЕ

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок165 просмотров

Есть проект финансово аналитической тематики. Движок ДЛЕ 8.0. Ищем исполнителя который сможет привести вид проекта к новостному порталу. Сейчас он грубо говоря лишь отдаленно напоминает портал новостной тематики.

Желательно чтобы у того кто будет выполнять был опыт создания такого портала. Готовы рассмотреть ваши варианты. Можно так же пообщаться: Ася 307434540.

Ориентируемся на вот что то подобное только не такое яркое: http://6dle.ru/platnye_dle_shablon/5843-informacionnyy-shablon-times-dlya-detalife-engine.html

Подробности в процессе общения.

14 лет назад
GoterY
50 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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